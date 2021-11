Lazio, si pensa all’Udinese: Pedro ok

FORMELLO - Maurizio Sarri gestisce la sua Lazio. Si gioca di continuo, ora nel mirino c’è l’Udinese, ospite all’Olimpico giovedì sera. Rosa in controllo dopo la sgambata di ieri e le fatiche post Napoli. Solo domani, a ventiquattro ore dalla partita, andranno in scena le prove tattiche. Pedro ha risposto presente. Intorno allo spagnolo c’era preoccupazione: toccato duro a un ginocchio al Maradona e uscito dal campo zoppicante, oggi è sceso regolarmente in campo.