Lazio, Sarri sgrida Acerbi: “Un errore. La sfortuna ce la cerchiamo”

REGGIO EMILIA - Lazio di nuovo ko in trasferta, Sarri non riesce ad invertire la rotta in questo finale di anno. Il Sassuolo rimonta dopo la rete di Zaccagni in apertura. Berardi e Raspadori regalano punti pesanti a Dionisi. L'allenatore biancoceleste, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha parlato della sfida e del momento: "La sfortuna a volte ce la cerchiamo, perché abbiamo preso il 2-1 con un nostro difensore centrale nell’area opposta. Ci mettiamo del nostro e lo svolgimento della partita ci ha messo in difficoltà. Pedro e Zaccagni stavano facendo bene. Il risultato, contro una squadra forte e tecnica, lo puoi pagare. Un minimo di sorpresa c’è stata quando ho visto la formazione, perché pensavo alle soluzioni viste negli ultimi tempi. Ma non ci cambiava il mondo. Sapevamo che loro fossero tecnici, serviva uscire bene in pressione. La partita era difficile, palese. E il Sassuolo merita più punti della classifica che ha. Ci abbiamo messo del nostro. Serviva essere più cattivi nelle ripartenze, c’erano gli estremi per potergli fare male. È mancata un po’ di qualità, ma dal punto di vista dell’impegno e della corsa no. Abbiamo preso il gol del 2-1 per un eccesso di partecipazione”.