La Lazio alla cena di Natale: attesa per il discorso di Lotito

Dirigenti, squadra, e staff con famiglie al seguito. In casa Lazio è grande festa per la cena di Natale. L’intero gruppo biancoceleste si è ritrovato al St. Regis di Roma per i tradizionali auguri. C’è tanta attesa per il discorso del presidente Lotito: l’obiettivo principale è invertire la rotta già dalla prossima partita contro il Genoa. Il primo giocatore ad arrivare, in dolce compagnia, è stato Francesco Acerbi intorno alle 19.40. Prima di lui, il vice di Sarri (Martusciello) e l’aquila Olympia con il suo falconiere (Juan Bernabé).