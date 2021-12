Lazio, il rinforzo del Porto è una chiromante da 15mila euro

ROMA - Un nuovo allenatore? Un centravanti da 30 gol a stagione? O magari un avvocato di grido, per risolvere le mille grane societarie? Nulla di tutto questo. Il Porto, infatti, ha individuato in Madalena Aroso la figura in grado di risolvere tutti, ma proprio tutti i problemi, dentro e fuori dal campo da gioco. Già, proprio tutti, visto che si tratta niente meno che di una chiromante!