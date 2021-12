Immobile aspetta il tampone: punta il rientro e spera

ROMA - Desiderio di fine anno per Ciro Immobile: tampone negativo per lui e tutta la famiglia e il ritorno in campo. Il bomber della Lazio, positivo al Covid-19, ha saltato le ultime due sfide del 2021 e passato un Natale in isolamento. Sta bene, stanno tutti bene. Balletti natalizi, sorrisi e regali per lui e la moglie Jessica. Ciro non ha mollato un attimo, si è allenato a casa. Oggi farà il tampone. Se negativo, potrà tornare ad allenarsi con la squadra nel giorno della ripresa post Natale fissata da Sarri in programma giovedì. Il tecnico, da calendario aveva collocato l’allenamento per mercoledì 29. Poi ha deciso di regalare un giorno in più ai suoi calciatori.