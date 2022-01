9 gennaio, compleanno biancoceleste a piazza della Libertà

ROMA - Da 122 anni sulle rive del Tevere, questa mattina a piazza della Libertà la Società Sportiva Lazio e la Fondazione S.S. Lazio 1900 hanno rinnovato la celebrazione del compleanno biancoceleste. Dopo la pulizia della piazza svolta in mattinata, è stato svelato l’omaggio a Luigi Bigiarelli, rappresentato da Andrea Gandini – noto artista – su un tronco vicino alla torretta. L’opera è stata terminata assieme alle bambine e ai bambini biancocelesti presenti. In rappresentanza dell’amministrazione capitolina, Gianmarco Palmieri e Claudia Pappatà - rispettivamente presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale e consigliera capitolina - hanno annunciato la sottoscrizione - trasversale a tutti i partiti - della mozione per l’intitolazione del giardino Luigi Bigiarelli a piazza della Libertà. Oltre alle delegazioni presidenziali di Società sportiva Lazio e Fondazione S.S. Lazio 1900 e alle sezioni della Polisportiva presenti anche Roberto Tavani, Delegato del Presidente allo Sport presso Regione Lazio e il Capitano Pino Wilson.