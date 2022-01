"Lazio bloccata perché non vende"

ROMA - Sono giorni di lamentele e insofferenza nell'ambiente Lazio, una costante di ogni sessione invernale di mercato. È questo ciò che racconta la "vox pupuli" dell'etere romano e dei social network, facendo da scia ai soliti cori che invitano Lotito a "cacciare i soldi", cantati pure l’altra sera all'Olimpico con l'Udinese. La soddisfazione per il turno di Coppa Italia superato e i progressi della squadra di Sarri hanno solo in parte compensato il malumore sull'immobilismo per ciò che riguarda i trasferimenti in entrata o in uscita.