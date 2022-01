La Lazio torna ad allenarsi: Radu recuperato

FORMELLO - Tutti di nuovo in campo, la Lazio ha ripreso i lavori nel centro sportivo dopo i due giorni di pausa. Non ci sono i giocatori azzurri impegnati con lo stage della Nazionale. Mancini ha chiamato Immobile, Zaccagni e Luiz Felipe. Proprio il brasiliano, prima di partire per Coverciano, ha svolto dei controlli nella clinica Paideia. Visite in mattinata anche per Stefan Radu, fuori da una decina di giorni (forse per Covid). Test clinici e subito in campo.