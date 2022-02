Lazio, Luka Romero fuori dall’Argentina Under 20

ROMA - Javier Mascherano, nuovo ct dell’Argentina Under 20, ha diramato la lista dei 23 calciatori per il primo raduno del 2022. Fuori Luka Romero, talento della Lazio di 17 anni. Chiamati solo ragazzi che giocano in patria. Il raduno inizierà martedì prossimo nella sede della Federazione, a Ezeiza. L’intenzione di Mascherano, alla sua prima esperienza da allenatore, sarà quella di programmare alcune amichevoli durante l’anno visto che non sono previsti incontri ufficiali. Ma va preparato il gruppo che nel 2023 si giocherà il Mondiale in Indonesia. Ecco che a quel punto, Luka Romero potrebbe essere convocato dall’ex Liverpool e Barcellona. Il baby biancoceleste già a marzo aspetta una chiamata dopo essere stato convocato dall’Under 15 e Under 17: sono in piedi trattative per organizzare amichevoli con Inghilterra, Messico, Stati Uniti, Australia, Spagna e Uruguay.