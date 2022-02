Lazio, Sarri: "Siamo in una nuova frontiera del sarrismo. Qui mi diverto!"

FIRENZE - Bella e vincente la Lazio vista contro la Fiorentina. Tre a zero alla Viola ed ecco punti fondamentali in chiave Europa. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato: "Non so se sia la partita più sarrista, anche perché bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori. Questi che ho sono bravi a ripartire. Le caratteristiche degli attaccanti sono determinanti. Stasera la palla non scottava, mi è piaciuta la determinazione dei miei. Qualcosa di meglio nella terza partita della settimana è stato fatto, siamo gli unici che per sei volte hanno giocato con meno di 70 ore di recupero. Alle altre è capitato, ma la metà di noi. Siamo stati sfortunati, qualcosa lo abbiamo pagato”.

La Lazio di Sarri tra attacco e difesa

“Il secondo gol è la nuova frontiera del sarrismo. Non sono così integralista, l’ho detto, questa squadra ha un centravanti che da anni fa tanti gol. Bisogna partire dalle caratteristiche di Ciro. In profondità bisogna andarci. Luiz Felipe è portato a certe letture. Patric invece, mi sta sorprendendo. Giocava d’istinto e invece nell’ultimo mese sta facendo bene. La strada presa credo possa essere giusta, non è più la prima partita in cui la difesa fa bene. L’indice di liquidità? Il mercato è chiuso, non ne parlo ormai. Quando hai giocatori che non utilizzi è giusto mandarli a giocare e non appesantire lo spogliatoio. Quello va benissimo. Ora ci sono questi ragazzi, la sensazione che siano in crescita ce l’ho da mesi. Tutto viene valutato in base ai risultati, certo. Mi sto divertendo in settimana e ora comincerà un tour de force con partite ogni tre giorni. Sarà più difficile allenarsi".