Lazio, sorrisi e paella: ecco il pranzo speciale

ROMA - Una paella per fare gruppo, metà Lazio si è ritrovata intorno al famoso piatto spagnolo. Ecco il pranzo della domenica in salsa iberica. Ci sono Reina, Luis Alberto e Pedro a comandare la banda. Con loro Radu, Strakosha, Marusic, Milinkovic e Lucas Leiva. Tutti o quasi accompagnati da moglie e fidanzate. Foto di gruppo con maglie biancocelesti in primo piano, tanti sorrisi e un po’ di relax nel giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri. Niente carbonara o piatti speciali della cucina romana, ma la colonia spagnola ha optato per un loro pasto tipico. L’importante è stare insieme e fare gruppo prima di iniziare una settimana importante e ricca di impegni. Ci sono da giocare le sfide al Porto e all’Udinese, entrambi fondamentali per il futuro della Lazio.