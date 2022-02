Lazio, Luis Alberto: “Passato un momento difficile. Futuro? Forse in Spagna”

ROMA - Luis Alberto è tornato importante per la Lazio. Lui stesso ammette di aver passato un momento difficile, ora però le cose vanno meglio. Il presente è biancoceleste. In un’intervista Twitch si è raccontato: “Da sei stagioni sto in Italia ed è la mia casa. Sono sei anni che gioco alla Lazio, la mia famiglia. Sono contento. È una città in cui si vive molto il calcio, c’è una grande rivalità con la Roma. La città e i tifosi mi ricordano molto la rivalità tra Siviglia e Betis. Qui forse si sente di più la tensione, specialmente nel momento del derby. Allenatore? Io sto bene. Ho avuto un momento difficile, ma poi ho trovato un equilibrio e adesso sto lavorando per la squadra, con i compagni stiamo apprendendo le indicazioni del tecnico . Con buoni risultati è tutto più facile”.

Il futuro di Luis Alberto

“Mi piacerebbe tornare in Spagna, ho tanta voglia e in caso lo farei per stare meglio sia fisicamente che psicologicamente. Sarebbe un’idea. Ho ancora tre anni di contratto, c’è tempo per tornare. Nazionale? Non posso saperlo. Sono decisioni dell’allenatore, magari cerca un altro tipo di giocatore. Credo di aver vissuto il mio miglior momento professionale la scorsa stagione, mi sarei meritato la convocazione. Il Porto? Non sarà semplice. Hanno perso tre giocatori a gennaio, ma hanno comunque tanta qualità, calciatori che faranno bene anche in futuro. Sarà una gara dura”.