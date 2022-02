Lazio, allenamento in Portogallo: ecco la società che ospita i biancocelesti

OPORTO - Lazio ancora in Portogallo, andrà poi diretta in Friuli per giocare contro l’Udinese. La scelta di Sarri è quella di non fare più ritorno a Formello per preparare la sfida ai bianconeri. Allenamento di mattina sul campo del Padroense Fc, club che ha la sua residenza nella zona settentrionale di Oporto. Una società piena di prestigio che oggi milita nel campionato Nazionale (una sorta di terza divisione). Grande settore giovanile e hanno appena festeggiato il centenario della fondazione: sono nati nel 1922. Stadio da 5mila posti. Qui si sono allenati in passato il Bayern Monaco di Guardiola e il Borussia Dortmund di Tuchel. Entrambe avversarie del Porto.