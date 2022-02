Lazio, la trappola dopo l’Europa League: cosa dicono i numeri

ROMA - Il vero passo in avanti, il cambio di mentalità significativo, la Lazio deve dimostrarlo contro l’Udinese. La squadra di Sarri, in questa stagione, ha spesso dimostrato cali di concentrazione dopo il match di coppa. L’Europa League, fin qui, è stato un problema. Con i giocatori contati, vista l’emergenza, il tecnico dovrà spingere la squadra a fare una grande partita. Troppo importante continuare a fare bene in campionato per sognare piazzamenti prestigiosi.