Lazio, missione a Udine: obiettivo quinto clean sheet di fila

ROMA - Maurizio Sarri, almeno in campionato, pare abbia messo una toppa alla difesa della sua Lazio. In coppa no, tra Milan e Porto rimediati sei gol. In Serie A invece, la linea regge da almeno 4 partite. Strakosha imbattuto da 383’ (recuperi esclusi). L’ultima rete incassata è stata quella di Skriniar al 67’ di Inter-Lazio dello scorso gennaio. A Udine c’è una doppia missione: vincere e rimanere ancora imbattuti. Diventerebbe il secondo miglior risultato di sempre del club in campionato.