Lazio, Pedro in missione gol: l’Udinese sua vittima preferita

UDINE - Senza Immobile servirà un grande Pedro, uomo in più di una Lazio sempre capace di attaccare e andare in rete. Lo spagnolo è pronto a festeggiare la 600esima presenza firmata giocando in tutte le competizioni con squadre dei cinque campionati top europei. Non solo: è ad un passo dal 100esimo gol nei cinque tornei maggiori. Fermo a 99, contro l’Udinese vuole fare bingo.

I numeri incredibili di Pedro

Parlavamo di presenze in carriera nei top campionati, collezionate tra Barcellona (321), Chelsea (206), Roma (40) e Lazio (32). Non si contano le 17 apparizioni nel Barcellona B nel 2007-2009, che all’epoca giocava nella terza divisione. I 99 gol di Pedro nei cinque campionati top sono suddivisi così: 58 nella Liga, 29 in Premier League, 12 in Serie A. L’Udinese è la sua vittima preferita, la squadra contro cui ha segnato di più in Italia: tre gol inclusa la prima marcatura in A firmata nell’ottobre 2020 alla Dacia Arena con la maglia della Roma. Tre reti in tre presenze. É pronto a ripetersi, vuole trascinare la Lazio sempre più in alto in classifica.