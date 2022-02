Lazio, Tare: "Quarto posto? Ora non facciamo calcoli"

UDINE - "Per il quarto posto non dobbiamo fare calcoli, ma affrontare partita dopo partita. Pensiamo a questa sera e poi a quella dopo". Ha parlato così Igli Tare, ai microfoni di Dazn, nel pre partita di Udinese-Lazio. Il ds biancoceleste ha poi continuato: "A fine marzo si tirano le somme e capiremo a cosa ambire. Nelle ultime dieci partite abbiamo avuto una media punti molto alta per la classifica, speriamo di continuare così anche questa sera. Assenza Immobile? Ciro è fondamentale per questa squadra, l’ha dimostrato negli anni. La sua assenza peserà. Dall’altra parte, Zaccagni, Anderson e Pedro sono giocatori che possono decidere le gare anche da soli. Speriamo possano essere protagonisti".