Lazio, Sarri: "Senza Europa League saremmo in lotta per la Champions"

UDINE - La Lazio torna a Roma con un punto in tasca. Con l'Udinese finisce 1-1 con i gol di Deulofeu e Felipe Anderson. nel post partita, ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato: "Viste le condizioni del pre partita, abbiamo fatto bene. Assenze importanti stasera, poi l’infortunio di Pedro. Siamo andati sotto e reagito. Fino al 75’ meritavamo anche di vincere, poi nell’ultimo quarto d’ora è salita la stanchezza. Con più tempo a disposizione potremmo lavorare sui particolari e il gol preso è uno di questi. Siamo usciti dall’area male con i cinque che presiedono l’area. La squadra ora esce bene da dietro, accelera, palleggia. Ai ragazzi stasera non posso dire nulla. Ho visto una squadra vogliosa".

Lazio e il sogno Champions

"Lazio da Champions? Se fa un percorso penso di sì. Senza gli impegni europei saremmo già in lotta per la Champions, questo dicono le partite senza appuntamenti europei. Pensiamo a noi. Avevamo dimostrato l’incapacità di giocare il terzo giorno dopo l’Europa, oggi invece ho visto un miglioramento. A prescindere dal calo finale, che era preventivabile. Immobile? Spero che possa tornare, domani mattina faremo il punto con il dottore. Cabral non ha la stessa condizione fisica della squadra e stasera ha fatto bene. Un buon approccio sicuramente. Il modello Napoli? Questa è una squadra diversa, va trovato il miglior modo di far esprimere al meglio i ragazzi tenendo conto delle loro caratteristiche".