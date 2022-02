Lazio, Cataldi: "Poteva essere la svolta, c'è amarezza"

ROMA - Da una parte c'è l'orgoglio per la prestazione, dall'altra il rammarico per non aver ottenuto una vittoria. Questo il mix nelle parole di Danilo Cataldi al canale ufficiale biancoceleste dopo l'1-1 della Lazio in casa dell'Udinese: "Ora abbiamo la mentalità giusta, peccato perché con una vittoria la classifica sarebbe stata diversa. Saremmo stati più vicini a qualcosa di insperato fino a qualche settimana fa. Sono parecchio amareggiato, dico la verità. Siamo venuti a Udine e abbiamo fatto una grande partita, a parte il gol stupido preso all'inizio. Abbiamo commesso qualche errore, per il resto abbiamo rischiato veramente poco". Il centrocampista della Lazio ha aggiunto: "Credevamo nella vittoria, siamo calati soltanto a 15 minuti dalla fine quando è subentrata un po' di stanchezza. Con 2 punti in più adesso guarderemmo la classifica con altri occhi. Siamo in ballo e balliamo fino alla fine. Nella prima parte di stagione ci è sempre mancato qualcosa dopo i match in Europa, stavolta abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada. La Lazio è viva e lotta".