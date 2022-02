Lazio, oggi torna Acerbi. E Immobile corre verso il rientro

ROMA - Finalmente buone notizie. Acerbi torna a disposizione e mette nel mirino la sfida con il Porto. E pure Immobile tornerà in volata , probabilmente solo a ridosso del match da dentro o fuori in Europa League. A Formello, alle 11 è in programma l’allenamento post-Udine. Il difensore ci sarà, il bomber no. Si è chiuso in casa da mercoledì (vigilia di Porto-Lazio) per un nuovo attacco febbrile e obblighi clinici. Si tratta ovviamente di due casi differenti. Acerbi si era rifermato il 6 gennaio contro l’Empoli dopo l’infortunio di Venezia, si è trattato di una ricaduta muscolare. Ci ha messo più di un mese per guarire, ha voluto evitare rischi.

Il punto su Immobile

Ciro invece si è fermato per la quarta volta in stagione, come mai gli era successo prima: contrattempi che non gli hanno impedito di segnare 23 gol in 29 partite. Dal punto di vista clinica sta meglio, ha superato l’attacco febbrile, ma è debilitato, sebbene la Lazio non abbia dato notizie sul suo conto né abbia indicato la data in cui potrà tornare ad allenarsi. Il rischio è che torni a disposizione a ridosso del match col Porto, nelle ore che precederanno la partita. Sarri lo vuole portare all’Olimpico in extremis vista l’emergenza attaccanti, deciderà con lui se lanciarlo da titolare o in corsa. Con i portoghesi non sarà disponibile per squalifica Zaccagni, per l’Europa è rimasto solo Felipe Anderson lù davanti, visto l’infortunio alla caviglia sinistra per Pedro di ieri a Udine, più Raul Moro, Luka Romero e Jovane Cabral, ultimo arrivato in ritardo di condizione. Di sicuro Ciro sarà pronto per il Napoli, domenica alle 20,45 all’Olimpico.

Il programma

La Lazio è rientrata in nottata a Roma dopo il doppio ritiro Oporto-Udine. Alle 11 è fissato l’allenamento di ripresa, poi domani ci sarà una seduta pomeridiana. Lo stesso avverrà mercoledì, a seguire il ritiro sarà facoltativo, non più obbligatorio come per Lazio-Bologna. Allenamento di mattina anche venerdì, sabato di pomeriggio. Ritiro facoltativo anche prima di Lazio-Napoli.