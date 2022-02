Lazio, un pari che vale l'Europa

Ci sono momenti, nell’arco di un campionato, in cui un punto vale oro. Come quello di Udine, che la Lazio conquista giocando da squadra, soprattutto quando intuisce che le energie sono finite perché la partita di Oporto è stata una guerra senza sosta. E considerando le assenze di Lazzari, Acerbi, Leiva, Luis Alberto e, soprattutto, di Immobile questo è un passo avanti verso un sogno. Oppure verso un limite che ancora Sarri non si era posto: la zona Champions. Che non è lontana e che in un torneo del genere può ancora rappresentare un traguardo, nonostante tutti i difetti di una rosa che non è stata ritoccata a gennaio, quando sarebbe stato necessario il salto di qualità.

E più che alla qualità degli arrivi (Kamenovic bocciato in estate dal tecnico e Cabral più vivo che mai ieri sera), ci riferiamo ai ruoli rimasti completamente scoperti, come ha fatto capire Mau: non è stato preso il difensore centrale in grado di dare il cambio ad Acerbi e a Luiz Felipe mentre il vice Immobile, dopo la scontata partenza di Muriqi (ieri in gol a Siviglia con il Maiorca), è rimasto un miraggio nel deserto senza acqua. Ed è proprio adesso, nel cuore della stagione, che i problemi di organico emergono, tanto che Sarri a Udine ha perso anche Pedro per un malanno alla caviglia. Troppa fatica, troppi impegni ravvicinati per un giocatore di una certa età: ma non avendo alternative, il tecnico ha dovuto chiedergli gli straordinari che sono costati carissimi. Meno male che Cabral, al suo vero debutto, ha lanciato segnali importanti sotto il profilo tecnico. Già giovedì, nel ritorno contro il portoghesi, dovrà dare una mano perché Zaccagni è squalificato e Pedro si è rotto. Ad oggi, per la verità, non si sa neanche se Immobile potrà scendere in campo: è un peccato che la società abbia ridotto Sarri in queste condizioni, ma d’altronde la storia degli ultimi anni non fa che confermare la politica del presidente Lotito, sempre più disposto a fare un passo indietro piuttosto che uno in avanti, almeno sul mercato. E così, ancora una volta, ha messo a rischio il patrimonio che vale un posto in Champions: risparmiare è più facile che investire e, magari, incassare, basta poi non pretendere e non illudere i tifosi.