Lazio, finalmente Acerbi: primo allenamento in gruppo

FORMELLO - Buona notizia confermata, Francesco Acerbi torna ad allenarsi nel centro sportivo di Formello . Il rientro in campo del difensore della Lazio era stato programmato per oggi , con l'obiettivo di iniziare la preparazione per il match di ritorno di Europa League contro il Porto. Ha rispettato il protocollo, partecipando praticamente a tutta la seduta (a eccezione solo della parte atletica conclusiva), compresa la partitella finale a campo ridotto in squadra con Reina, Kamenovic, André Anderson e Luka Romero, contro la selezione composta da Adamonis, Radu, Akpa Akpro, Luis Alberto e Raul Moro, con Lucas Leiva nelle vesti di jolly.

Ancora out Immobile

L'allenamento (cui hanno partecipato come sempre solo i giocatori che non hanno iniziato la partita del giorno precedente da titolari, per gli altri solo lavoro in palestra) è iniziato alle 11 e si è strutturato con una ricca attivazione atletica, seguita da allunghi sui 50 metri ed esercitazioni sul possesso palla a tre squadre. Basic ha svolto un lavoro differenziato con scarpe da ginnastica, ancora out invece Ciro Immobile. Sarri conta di recuperare anche lui in vista del match con il Porto, senza escludere un rientro in estrema prossimità della gara.