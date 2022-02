Lazio, Immobile pronto al rientro: Porto nel mirino

ROMA - Ciro Immobile pronto al rientro, è atteso domani a Formello. A quel punto mancheranno appena 24 ore prima di Lazio-Porto, match di ritorno dei playoff di Europa League. Una corsa contro il tempo per l’attaccante, ma il suo recupero sarebbe fondamentale vista l’emergenza in attacco. Pedro ko per infortunio e contro l’ex Conceicao mancherà anche Zaccagni perché squalificato.

Immobile punta il Porto

Ciro si era fermato mercoledì scorso per febbre, poi nel weekend si è ripreso. Da lì è iniziata la sua missione: allenamenti a casa come le altre volte. Lavorerà tra le mura casalinghe sino ad oggi, poi il ritorno a Formello. Parlerà con Sarri: con un solo allenamento e una settimana di stop vorrebbe comunque giocare giovedì contro il Porto. E allora andrà fatta una scelta: titolare o in panchina per poi entrare a partita in corso? Conoscendo Immobile, difficile rinunci a una maglia dall'inizio nonostante non sia al top della forma.