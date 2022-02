Lazio, Pedro ko: Sarri spera di riaverlo per il Napoli

ROMA - Occhi puntati sulle condizioni di Pedro, è l’ultimi giocatore finito in infermeria. Si è fatto male a Udine, ieri ha svolto i controlli clinici in Paideia. Ufficiale il suo ko, causato da un problema imprecisato al tendine tibiale della gamba sinistra. Forse si tratta di un’infiammazione. Bandiera bianca alzata dopo poco più di 20’ contro i bianconeri: faccia delusa, via lo scarpino. Lo spagnolo salta la partita di giovedì ed è a rischio anche per il Napoli, in programma domenica sera. Sarà ricontrollato nel giro di 48 ore, iniziate già le terapie. Si dovrebbero vedere i risultati nel breve periodo. Un vero peccato il suo stop: giovedì, oltre al suo forfait, va contato anche quello di Zaccagni, costretto a restare a casa per squalifica.