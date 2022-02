Lazio, appello ai tifosi: “Con il Porto viviamola insieme”

ROMA - Un video per celebrare il popolo della Lazio, le vittorie, i record di Immobile. Ecco il post che il club ha pubblicato sui canali social per promuovere la vendita dei tagliandi per giovedì, quando all’Olimpico ci sarà la sfida contro il Porto. Troppi importante per i ragazzi di Sarri giocare in uno stadio pieno e caldo. Serve ribaltare il 2-1 dell’andata e continuare a sognare in Europa League. “Una partita da vivere Insieme”, lo slogan che la società ha usato per il filmato. Si vedono le grandi giocate, si sentono le parole di Sarri: “Spero che il popolo della Lazio venga e ci dia un grande aiuto come di solito succede”. A ieri sera risultavano circa 15 mila biglietti venduti. Ci sarà tempo per acquistare un tagliando sino a giovedì prima del fischio d’inizio (ore 18.45). Sta ai tifosi rispondere presenti per vivere una grande partita.