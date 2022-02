Lazio, Immobile versione Qatar: che sfida con Pepe

ROMA - Ciro corre forte, non c’è possibilità di trattenerlo. Sensazioni favorevoli dopo la rifinitura di Formello, quando il sole era ancora alto e diciotto gradi scaldavano il campo davanti alla Club House. Si è allenato benissimo. Via libera, anche se Sarri ha rinviato qualsiasi riflessione e deciderà solo questa mattina le modalità del suo impiego, dall’inizio o in corsa. Il risveglio muscolare, un altro leggero allenamento e il colloquio con Immobile chiariranno le strategie. Se non fosse trapelata da Formello un minimo di prudenza, lo daremmo per sicuro nel blocco dei titolari. Un minimo dubbio va conservato: è relativo alla tenuta, alla possibilità dei supplementari, alle carenze offensive della Lazio. Zaccagni è squalifi cato, Pedro (a meno di sorprese) non può prendere il cortisone per rialzarsi dal ko alla caviglia sinistra, Cabral non ha la condizione sufficiente per reggere 90 minuti. Il capoverdiano al Friuli è entrato da prima punta. Stasera all’Olimpico si dovrebbe muovere da esterno d’attacco [...]