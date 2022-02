Lazio, Tare: "Finalmente si vede la mano di Sarri"

ROMA - "Attraverso questa competizione si può andare in Champions. Arrivare in fondo è difficile, ma non impossibile. Ieri Sarri ha fatto un discorso motivazionale, il tecnico ci tiene più di tutti per questa partita. Pedro? Ha avuto un miglioramenti inaspettato, il provino di questa mattina è andato bene. Voleva esserci”. Igli Tare è convinto della forza della sua Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il ds biancoceleste ha continuato: “Il nostro centrocampo? Leiva e Luis hanno risposato a Udine e sono freschi. Milinkovic ha giocato tanto, ma è un trascinatore. Sapendo l’atmosfera di questa sera, lui può darti solo motivazioni positive. Andare avanti ci sono pro e contro. Per me conta andare avanti e di cercare fino in fondo di raggiungere questo traguardo. Mi auguro che possa arrivarci una squadra italiana, anche per il ranking. Il progetto Sarri? Parlavo con lui ieri: ora è convinto della squadra e delle sue idee. Qualsiasi cosa dice viene percepito nella maniera giusta. Il tempo è stato utile, ma ora è cruciale. Ogni errore si paga, dobbiamo cercare di portare il trend positivo dell’ultimo mese e mezzo sino in fondo".