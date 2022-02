Lazio, le reazioni dei giocatori: “Grazie tifosi, la lotta continua”

ROMA - “Orgoglioso del nostro gruppo, a testa sempre altissima”. Parola del Sergente Milinkovic, che su Instagram ha commentato così l’uscita di scena dall’Europa League. Il 2-2 all’Olimpico non è bastato alla Lazio dopo la sconfitta dell’andata. Ora non resta che il campionato. I tifosi, a fine partita, hanno applaudito squadra e allenatore. C’è amarezza per l’eliminazione, ma anche la consapevolezza che il gruppo è in crescita continua. “Abbiamo dato tutto e ringraziamo tutti i nostri tifosi che sono venuti a sostenerci all'Olimpico: adesso rialzarsi e continuare a lottare”, ha scritto Luis Alberto. E poi Strakosha, autore di un paio di parate fondamentali: “Grazie di cuore a tutti i tifosi". Ora, tutti insieme, verso un unico grande obiettivo: arrivare più in alto possibile in campionato.