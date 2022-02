Lazio, la carica di Immobile: messaggio sui social per i tifosi

ROMA - Ciro Immobile capitano vero in campo e fuori. Contro il Porto ha segnato, preso un palo, siglato due reti annullate per fuorigioco. Senza mai dimenticare le sue corse simbolo di sacrificio nonostante non fosse al meglio dopo una settimana di stop. Su Instagram, il giorno l’eliminazione in Europa League, ecco il messaggio del bomber della Lazio: “Orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Bravi ragazzi abbiamo dato tutto, è stato triste vedere la delusione nei vostri occhi a fine gara ma ne usciamo a testa alta. Avanti così, forza Lazio”. Ora c’è il Napoli, un match da non sbagliare che dirà tanto sui sogni europei di una squadra che non vuole mollare.