Lazio, mini torneo di campionato: ecco il calendario per sognare la Champions

ROMA - C’è delusione in casa Lazio per l’eliminazione dall’Europa League. Gli ottavi erano un obiettivo per i giocatori, l’allenatore, la società. Fuori a testa alta contro il Porto, ora non resta che il campionato. Sarri, per tutta la stagione, ha sempre detto che lavorare tutta la settimana per un solo match produca un vantaggio enorme. E così non farà più il regista, ma l’allenatore a tempo pieno (“non alleno più sul campo, sto sempre davanti al video”). Senza Coppe e solo con il campionato da giocare, cercherà di tirare fuori il massimo dalla sua squadra.