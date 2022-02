Lazio, Pedro: "Qui una famiglia. Dato tutto per aiutare la squadra"

ROMA - "Ho provato di tutto per aiutare la squadra ad andare avanti in Europa, ma non abbiamo avuto fortuna. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto". Pedro su Instagram commenta così l'eliminazione dall'Europa League dopo il 2-2 contro il Porto. Lo spagnolo ha recuperato in poche ore dal problema tendineo al piede sinistro. Ha stretto i denti e si è messo a disposizione. Ora vuole tornare il prima possibile al 100%: "Sono molto orgoglioso di questa squadra e di questa famiglia. Adesso cerco di recuperare bene per tornare al meglio con la squadra. Forza Lazio". Nell'immediato si inizierà a prepare la partita contro il Napoli, in programma domenica sera all'Olimpico.