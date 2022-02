Lazio, Conceicao ringrazia sui social: "Momento speciale"

ROMA - Felice per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League conquistata con il suo Porto ma anche un po' di dispiacere per averlo fatto all' Olimpico a spese della 'sua' Lazio , di fronte a quella Curva Nord che lo osannava quando indossava la maglia biancoceleste e gli ha riservato giovedì sera un'accoglienza speciale.

I ringraziamenti social

Una dimostrazione di affetto emozionante per Sergio Conceicao, che attraverso i social ha voluto ringraziare la gente laziale e il club per l'omaggio ricevuto: "Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia - ha scritto su Twitter il tecnico portoghese -. Sono stati anni d'oro a Roma, soprattutto grazie a voi, Laziale. Vedere il mio nome insieme a tanti grandi campioni è stato un altro punto culminante di questo viaggio in Italia e nella mia seconda casa".