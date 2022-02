Lazio-Napoli, allo stadio appello per ritrovare Alessandro Venturelli

ROMA - La Lazio scende in campo per sensibilizzare il mondo del calcio alla ricerca di Alessandro Venturelli. Il tutto viene ufficializzato in una nota della società: “Prima del match Lazio-Napoli, in programma allo Stadio Olimpico domenica prossima alle ore 20:50, sui maxi schermi sarà proiettato un video messaggio del capitano biancoceleste Ciro Immobile che verrà pubblicato anche sui social della Lazio per sensibilizzare anche il mondo del calcio alla ricerca di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo, scomparso nel dicembre del 2020, in provincia di Modena. Il giovane, giocatore delle giovanili del Sassuolo calcio, il 5 dicembre di due anni fa si è allontanato da casa e non vi ha fatto più ritorno, portando con sé uno zaino e non il cellulare”.

Le parole di Lotito

Da allora, ricerche, appelli e trasmissioni televisive, come “Chi l’ha visto?” non hanno dato i risultati sperati. Per questo la Società Sportiva Lazio, d’intesa con l’Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse, dando seguito, anche in questa occasione, alla collaborazione iniziata nel settembre scorso, si fa promotrice di questa campagna, che ha attirato anche altri soggetti per analoghe iniziative tese a diffondere la conoscenza del fenomeno delle persone scomparse, per contrastarlo e prevenirlo, anche attraverso il maggior coinvolgimento di tutti, atteso che ogni giorno nel nostro Paese si registrano numerosi casi di scomparse che mettono in stato di sofferenza tante famiglie. “La Società Sportiva Lazio, Ente Morale dal 1921, grazie alla sua capacità di penetrazione sociale e alla sua ramificazione in ambito sportivo e di comunicazione - ha ricordato il Presidente Claudio Lotito - intende fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad arginare una piaga sociale come quella delle persone scomparse attraverso un lavoro di sensibilizzazione e di alert immediati nel mondo sportivo”.