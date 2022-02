Immobile, altri record nel mirino: Napoli avvisato

L’Immobile da record

Pronti a scrivere un’altra pagina di storia. Con un gol al Napoli, Immobile raggiungerebbe Silvio Piola a quota 143 in testa alla classifica dei marcatori più prolifici in Serie A della storia della Lazio (diventerebbe anche il decimo in assoluto per reti realizzate con la stessa maglia nella massima serie italiana). Non solo: Ciro taglierebbe il traguardo dei 20 gol in campionato per la sesta stagione diversa. Un record che in passato ha visto protagonisti solamente Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl, entrambi arrivati a quota sette. Il bomber biancoceleste è pronto, Sarri si affida a lui per battere il Napoli e iscriversi alla corsa per la Champions League.