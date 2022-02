Sarri sull’arbitro Di Bello: “Zaccagni picchiato, ma niente gialli…”

ROMA - “Zaccagni è stato picchiato in tutta la partita, non c’è stata un’ammonizione su un fallo su di lui, al primo che lui ha commesso è stato ammonito". Maurizio Sarri, ai microfoni di Lazio Style Channel, si è lamentato sull’arbitraggio di Di Bello. L’allenatore biancoceleste, durante la partita contro il Napoli, ha spesso protestato quando la sua ala subiva fallo. Di Lorenzo in diverse occasioni è entrato duro sull’ex Verona. Alla fine l’arbitro Di Bello ha chiuso la sfida con 27 falli (in perfetta media, 27.37) e 5 ammoniti (media 4.18). Giallo per Radu, Immobile e proprio Zaccagni per la Lazio. Mario Rui per il Napoli.