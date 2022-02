La Lazio si coccola Pedro: gol da record e numeri super

ROMA - Pedro fa sempre la differenza nella Lazio. Entrato nella ripresa del match contro il Napoli, al’88’ è riuscito a pareggiare i conti con un sinistro spettacolare dal limite dell’area. Una corsa sotto la Curva Nord, con i compagni in scia, abbracciando quei tifosi che lo hanno fin da subito amato. E poi? Il gol nel recupero di Fabian Ruiz ha gelato l’Olimpico, ma la sconfitta non cancella la prodezza di Pedrito, sempre uomo in più di una squadra che lotta. È stato il primo a dirigersi verso la curva biancoceleste al triplice fischio, dietro di lui tutti i compagni. Due abbracci scaturiti da sentimenti diversi: dal gol e la felicità per l’1-1, alla delusione e tristezza per il 2-1 beffa.

Pedro, che numeri

Pedro, contro il Napoli, ha siglato il nono gol in stagione. Otto solo in campionato più uno in Europa League. Basta una sola rete per raggiungere la doppia cifra, un record che è riuscito a centrare solamente in due circostanze, nella stagione 2016-2017 con il Chelsea (13, di cui 9 in campionato e 4 in FA Cup) e due anni più tardi, con Maurizio Sarri alla guida dei Blues (8 in Premier e 5 nell'Europa League vinta). La perla dell’Olimpico rappresenta il 100esimo gol complessivo nei top campionati europei: 58 in Liga con il Barcellona, 29 in Premier League con il Chelsea e 13 complessivi in Serie A (di cui 5 con la Roma). A 34 anni non si vuole fermare mai.