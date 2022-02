Lazio, l’ex Vavro segna e sorride: “Ora sono felice. Prima non giocavo…”

COPENAGHEN - Denis Vavro di nuovo protagonista. Dopo mesi difficili alla Lazio e l’addio a gennaio, si sta ritrovando al Copenaghen, club che lo aveva lanciato per la prima volta. Due presenze in Superligaen: 180’ in campo, un assist e un gol. Perla su punizione contro il Viborg: “Questo è il mio primo gol su punizione. Non capisco come sia stato possibile. È stato anche un gol molto fortunato. Ho solo provato a tirare oltre il muro perché il portiere era fermo sull'altro palo". Il difensore slovacco è in prestito sino a giugno, ma il futuro è tutto da scrivere: “Sono così felice. Non giocavo da sette mesi, l'ultima volta in Italia, quindi per me è una grande giornata, spiega il difensore centrale di ritorno”, le sue parole a Canal 9.