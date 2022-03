Lazio, Cataldi infortunato: punta il rientro al derby

ROMA - Danilo Cataldi fuori per un problema muscolare. Le visite in clinica Paideia di ieri hanno evidenziato una lesione al flessore che lo terrà fuori per almeno altri 10 giorni. Si era fatto male nell’assalto finale di Europa League contro il Porto, l’ultimo suo gesto tecnico è stato il gol che ha fissato il risultato sul 2-2 finale. Il centrocampista resterà in infermeria sicuramente per la partita di sabato concortro il Cagliari e forse per la successiva all’Olimpico con il Venezia, in programma il 14 marzo. Potrebbe rientrare per il derby del 20 marzo. Serviranno nuovi controlli per monitorare la situazione recupero. Sarri, in cabina di regia, potrà contare solo su Lucas Leiva. Nella ripresa della partita contro il Napoli ha adattato Luis Alberto in quella posizione.