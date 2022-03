Lazio, oggi la ripresa degli allenamenti: Acerbi freme

ROMA - La Lazio si è riposata 24 ore, Sarri ha concesso un giorno di relax dopo le fatiche europee e il match contro il Napoli. Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti, si entra nel vivo della preparazione della sfida contro il Cagliari di sabato prossimo. Una seduta al giorno, tranne domani quando è prevista una doppia. Sarri fa i conti con l’assenza di Cataldi, fermo per una lesione muscolare . In regia toccherà ancora a Lucas Leiva.

Acerbi pronto al rientro

Il difensore potrebbe tornare titolare, manca in campo dal primo minuto dallo scorso 6 gennaio. Contro il Napoli ha giocato uno spezzone di partita, con il Cagliari spera di tornare al fianco di Luiz Felipe. Sulle fasce possibile conferma per Marusic e Radu, con Lazzari in infermeria per altre due settimane.