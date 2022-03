Lazio, il vizio dei gol presi nel recupero: il dato preoccupa

ROMA - La capacità di reagire, come accaduto contro il Napoli, a volte non basta. Certe disattenzioni costano care alla Lazio: il gol di Fabian Ruiz arrivato in pieno recupero è stata una condanna per i ragazzi di Sarri. Il tecnico suona l’allarme: i gol in extremis pesano come un macigno sulla classifica.