Lazio, occhio ai diffidati: 4 big rischiano il derby

ROMA - La Lazio e il peso dei diffidati, quattro big rischiano di saltare il derby con la Roma in programma il prossimo 20 marzo. Un cartellino giallo contro il Cagliari diventerebbe fatale per Marusic, Pedro, Luiz Felipe e Zaccagni. Quattro calciatori titolari che con una loro assenza complicherebbero i piani dell’allenatore. Qualche calcolo andrà fatto, ma Sarri difficilmente rinuncerà a uno di loro per la partita di sabato in Sardegna. Marusic è uno dei più presenti, le sta giocando praticamente tutte da terzino destro o sinistro. Stesso discorso per Luiz Felipe e Zaccagni. Pedro è entrato nella ripresa del match con il Napoli e ha segnato un grande gol. Punta la sfida alla sua ex squadra del 20 marzo.