Lazio, Luiz Felipe e la mossa sui social: stop ai commenti

ROMA - Luiz Felipe ha bloccato i commenti sul suo profilo Instagram. Una scelta fatta nelle ultime ore per evitare distrazioni. Da settimane i tifosi della Lazio hanno riempito la sezione dei messaggi sotto alle foto postate con frasi del tipo ‘Rimani con noi’ oppure ‘Rinnova e rimani qui’. Il difensore non ha ancora scelto la sua squadra del futuro, ma non ha nemmeno firmato il rinnovo. In Spagna sono sicuri: via gratis a luglio per accasarsi al Betis Siviglia. Le prove di firma con il club biancoceleste sono andate avanti per mesi senza però trovare uno sbocco. Luiz Felipe vuole rimanere concentrato sulla stagione ed evitare ogni possibile distrazione. Continuerà a postare foto in maglia laziale come sta facendo, senza però ricevere i commenti dei suoi tifosi.