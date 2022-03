Lazio, è rebus tridente: si aspetta il miglior Pedro

ROMA - Pedro rimane sotto la lente di ingrandimento, non è ancora al meglio dal punto di vista fisico. Nella giornata di ieri erano in programma due sedute di allenamento: la prima l’ha saltata, la seconda no. Le sue condizioni vanno gestite in vista della sfida di Cagliari. Lo spagnolo, a Udine, ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale. Con il Porto, stringendo i denti, ha risposto presente dal primo minuto. Contro il Napoli è entrato nella ripresa segnando anche un eurogol. Per sabato Sarri riflette, decisive le sedute di oggi e di domani. In caso di ok, il numero 9 laziale sarà pronto a scendere in campo con Immobile e Zaccagni. Altrimenti il suo posto lo prenderà ancora Felipe Anderson, tornato a buoni livelli nelle ultime uscite.