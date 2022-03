Moviola Cagliari-Lazio: Altare, punito il braccio largo: rigore corretto

Arbitro Maresca: voto 6

Maresca, che nel dicembre 2019 era stato contestato dal Cagliari per aver concesso 7 minuti di recupero proprio nella gara con la Lazio, si trova dopo poco a dover prendere una decisione importante. Al 15’ del primo tempo un tiro in porta di Luis Alberto viene fermato dal braccio di Altare. Maresca lascia giocare, ma dopo il richiamo all’On Field Review del Var Di Paolo decide, pur prendendosi un po’ di secondi, di assegnare il calcio di rigore e di ammonire il difensore del Cagliari (automatico il cartellino giallo in caso il tocco di braccio interrompa un tiro diretto in porta come successo in questo caso). L’arbitro ha punito il posizionamento del braccio di Altare che aumenta in modo innaturale, per la dinamica dell’azione, lo spazio occupato dal proprio corpo. È vero che il giocatore rossoblù stava portando il braccio dietro la schiena, ma sul regolamento c’è anche scritto che «avendo le braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato». E quando c’è il contatto con il pallone il braccio di Altare è ancora largo.