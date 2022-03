Lazio, Immobile: esami ok, solo una contusione al costato

ROMA - Sospiro di sollievo in casa Lazio sulle condizioni di Ciro Immobile dopo la vittoria di sabato a Cagliari. Oltre ad aver raggiunto Silvio Piola a quota 143 gol, diventando così il miglior marcatore della storia della Lazio in Serie A, l'attaccante della Nazionale si è anche infortunato proprio nei minuti finali (93') dopo aver ricevuto una gomitata al costato da Lovato: Immobile è rimasto a terra qualche minuto prima di rialzarsi e concludere la partita. Nella giornata odierna il bomber si è sottoposto alle lastre di controllo che non hanno evidenziato gravi infortuni: solo una contusione al costato.