Lazio, l’addio a Pino Wilson: martedì i funerali

ROMA - La città di Roma e tutto il popolo della Lazio salutano Pino Wilson. Il grande capitano del primo scudetto lascia un vuoto incredibile nel mondo biancoceleste e non solo. Oggi la camera ardente sarà aperta in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca dalle ore 10 alle ore 18. Domani, martedì mattina, i funerali presso la parrocchia del Cristo Re, dove parteciperanno i rappresentanti della prima squadra maschile e femminile, nonché delle squadre giovanili, oltre alla delegazione della società. Pino verrà ricordato con un minuto di silenzio e con il lutto al braccio nel giorno di Lazio-Venezia, in programma lunedì 14 marzo alle ore 20.45. Non solo. Su iniziativa del presidente Claudio Lotito e raccogliendo la sensibilità del Comune di Roma, si è avviata la procedura per intitolare all’indimenticato capitano, un parco della Capitale.