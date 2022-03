Lazio, Milinkovic a Parigi: relax con Natalija e... la Gioconda

ROMA - Vacanze parigine per Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente della Lazio ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri per passare qualche ora di relax nella capitale francese. Accompagnato dalla sua dolce metà Natalija, i due hanno fatto tappa al museo del Louvre. Foto all’interno di una delle sale del famoso edificio e classico scatto alla Gioconda di Leonardo, uno dei tanti capolavori della collezione. Il rientro a Formello è fissato per martedì sera. Da mercoledì mattina poi, il ritorno in campo con i suoi compagni. Insieme a Sarri inizierà la preparazione per la partita di lunedì sera contro il Venezia.