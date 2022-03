Lazio, auguri a Veron. I tifosi: “Lui tra i più forti”

ROMA - “Buon compleanno, Brujita”, scrive la Lazio che fa gli auguri a Juan Sebastian Veron. Il centrocampista argentino compie 47 anni. Per sempre nei ricordi dei tifosi biancoceleste, la società ha postato un video sui social con tutte le sue belle giocate in maglia laziale viste nei due anni a Roma. Poi il passaggio al Manchester United, al Chelsea, l’Inter e il ritorno in Argentina. Veron ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei laziali: “Che giocatore il nostro Juan, era il piede destro di Dio”, si legge tra i commenti social. “Per me è stato tra i tre giocatori più forti che la Lazio abbia mai avuto”, scrive un tifoso. Un altro sogna: “Quanto sarebbe bello vedere un centrocampo composto da Veron e Milinkovic?”. Uno spettacolo incredibile.