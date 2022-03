Lazio, il punto sull’infermeria: attesa per Lazzari

Lazio, occhi in infermeria

Cataldi è l’altro giocatore fermo per uno stiramento di primo grado al flessore sinistro. Si era fatto male nella gara di Europa League contro il Porto (dopo il gol del pareggio). L’ex Primavera è leggermente indietro nel recupero rispetto a Lazzari, ci vuole comunque provare per rientrare in vista del derby con la Roma. Radu ok, il terzino non preoccupa. Soffre solo di un dolore al tallone che non impensierisce. Palestra e sforzi limitati prima di tornare ad allenarsi in gruppo. Per la partita contro il Venezia non ci sarà Marusic perché squalificato.