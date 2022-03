Lazio, per Acerbi momento cruciale: Sarri gli affida la difesa

Acerbi, tocca a te

Da Venezia al Venezia. In Laguna, nella sfida d’andata datata 22 dicembre 2021, un gol e l’infortunio. Poi la ricaduta contro l’Empoli e il periodo in infermeria. Lo strappo con i tifosi invece, non si è mai del tutto ricucito. Da quella rete al Genoa e l’esultanza polemica niente è più tornato come prima. Le scuse sui social sono servite a poco, il rapporto con la tifoseria si è raffreddato. Eppure, a suon di belle prestazioni, Acerbi è pronto a riprendersi la fiducia e l’etichetta di leader. Sei minuti contro il Napoli, novanta contro il Cagliari. Ora è tornato a regime e non vuole più fermarsi. La Lazio ha bisogno di lui.